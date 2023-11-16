Церемонію вручення «Оскара» вчетверте проведе Джиммі Кіммел
- Автор:
- Софія Телішевська
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Walt Disney Television / Flickr
Організатори кінопремії «Оскар» оголосили ведучого, який проведе церемонію нагородження. Учетверте ним стане зірка нічного ток-шоу Jimmy Kimmel Live! Джиммі Кіммел.
«Що ж, думаємо, що секрет розкрито. Представляємо ведучого 96-ї церемонії «Оскар» Джиммі Кіммела. З поверненням! У неділю, 10 березня, налаштуйтеся на ABC, щоб дивитися церемонію вручення», — йдеться в повідомленні.
Кіммел уже тричі був ведучим заходу — у 2017, 2018 і 2023 роках.
Церемонія вручення премії «Оскар» 2024 року запланована на неділю, 10 березня 2024 року. Захід пройде в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі. Номінантів оголосять 23 січня 2024 року.
- Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» українського журналіста і фотографа Мстислава Чернова поїде на «Оскар» від України. У національному відборі брали участь пʼять фільмів: «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова, «Залізні метелики» Романа Любого, «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука, «Терикони» Тараса Томенка та «ШТТЛ» Адрієна Уолтера.