Польські перевізники відмовилися розблокувати кордон з Україною — ключові умови не можуть бути виконані

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Польські перевізники відмовилися припинити блокування кордону з Україною та відкинули спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зустріч відбулася на пункті пропуску «Дорогуськ». Сторони напрацювали спільні рішення, але польські протестувальники відхилили їх.

Ключова вимога протестувальників — це повернення до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі.

Сторони продовжують пошук рішень для виходу з ситуації. Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС буде діяти щонайменше до 30 червня 2024 року.

Що відбувається на кордоні з Польщею?

У понеділок, 6 листопада, після 12:00 кілька десятків польських перевізників почали блокувати три польсько-українські прикордонні переходи в польських селах Гребенне, Дорогуськ і Корчова. Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, які витісняють польських підприємців з ринку. Також вони вимагають відновити дозволи на вʼїзд до Євросоюзу для українських перевізників і покращити обслуговування на кордоні.

Організатори заявили, що протестуватимуть до 3 січня. Приватні машини й автобуси обіцяють пропускати без перепон.