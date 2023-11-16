Міністр Камишін: Україна виробляє десятки дронів-аналогів Shahed на місяць

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Щомісяця Україна виробляє десятки дронів, які є аналогами іранських безпілотників-камікадзе Shahed.

Про це розповів міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, пише Forbes.

«Починаючи з того, що називають «українським «Шахедом» — ми не кажемо назву цього продукту, але вийшли на серійне виробництво його і зараз [виробляємо] десятки на місяць, продовжуючи багатьма іншими позиціями, які ми раніше виробляли зовсім мало, а зараз маємо пристойні цифри», — сказав Камишін.

Імовірно, під «аналогом» Камишін має на увазі ударний безпілотник з відповідною бойовою частиною та дальністю польоту — звичайний іранський Shahed здатен доставляти 40—50 кг вибухівки на відстань від 1 000 до 2 000 км. Аналогом також можна вважати метод управління безпілотником, а також автономний рух за допомогою інерційної системи з корекцією за сигналами GPS.

Камишін зазначив, що «український шахед» зʼявився саме на державному заводі.