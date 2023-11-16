У Китаї набирає популярності сервіс зі знищення весільних фото розлучених пар

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Бізнесмен із китайської провінції Шаньдун пропонує розлученим парам знищити їхні весільні фотографії швидко і конфіденційно. Послуга стрімко набуває популярності.

Про це повідомляє South China Morning Post.

У Китаї заведено робити весільні фотографії зі щільного акрилового матеріалу, який важко спалити. У багатьох районах країни є звичаї, що забороняють спалювати фотографії живих людей. Викинути їх у смітник також складно — люди бояться, що це порушить їхню приватність.

Тож нова компанія пропонує парам, що розлучилися, надіслати свої фотографії до її офісу. Співробітники спочатку покривають фотографії аерозольною фарбою, щоб героїв було не видно, а потім поміщають знімки у потужний шредер.

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Ціни коливаються від кількох десятків до понад 100 юанів ($14), залежно від сукупної ваги фотографій. Знищення фільмують і відправляють це відео клієнту.