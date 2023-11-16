ВООЗ оголосила самотність глобальною загрозою для здоровʼя

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Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) назвала самотність глобальною загрозою для здоровʼя. Її вплив еквівалентний викурюванню 15 сигарет на день.

Про це пише The Guardian.

Проблема самотності загострилася через пандемію COVID-19. Карантин зупинив економічну та соціальну активність людей, тому рівень самотності підвищився.

ВООЗ створила міжнародну комісію з проблеми самотності. Її очолили генеральний хірург США Вівек Мурті та дипломатка Африканського Союзу з питань молоді Чідо Мпемба. Шкоду від самотності вважають більшою, ніж від ожиріння та малорухливого способу життя.