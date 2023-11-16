Spotify використовуватиме штучний інтелект Google для рекомендацій подкастів та аудіокниг
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Spotify використає великі мовні моделі (LLM) Google, щоб пропонувати користувачам індивідуальні рекомендації подкастів та аудіокниг.
Про це пише Reuters.
Google має декілька LLM, серед яких Med-PaLM 2, Codey та Imagen, які навчаються на тексті, кодах, зображеннях, аудіо та відео. Десять років тому Spotify вже застосовував штучний інтелект, аби одним із перших запропонувати алгоритми музичних рекомендацій для користувачів.
- Spotify запустили у 2008 році. Стримінговий сервіс дає змогу прослуховувати музику в режимі реального часу, не завантажуючи її на пристрій. Наразі сервіс доступний у понад 100 країнах світу. Першими отримали доступ до музичного контенту жителі Швеції, Іспанії, Норвегії, Фінляндії та Франції. Із 15 липня 2021 року сервіс став доступним в Україні. 25 березня 2022 року Spotify пішов із росії.
- У вересні 2023 року Spotify запустив автоматичне розшифрування подкастів.