Spotify використовуватиме штучний інтелект Google для рекомендацій подкастів та аудіокниг

Новини

Spotify використає великі мовні моделі (LLM) Google, щоб пропонувати користувачам індивідуальні рекомендації подкастів та аудіокниг.

Про це пише Reuters.

Google має декілька LLM, серед яких Med-PaLM 2, Codey та Imagen, які навчаються на тексті, кодах, зображеннях, аудіо та відео. Десять років тому Spotify вже застосовував штучний інтелект, аби одним із перших запропонувати алгоритми музичних рекомендацій для користувачів.