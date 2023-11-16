На Львівщині викрили заступника голови районної адміністрації. Через нього бюджет втратив понад 25 мільйонів гривень

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СБУ

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань викрили екскерівника одного з навчальних центрів Національної гвардії. Наразі він обіймає посаду першого заступника голови районної військової адміністрації на Львівщині.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

У квітні 2022 року, коли цей посадовець служив у Нацгвардії, він придбав за державні гроші 72 резервуари РГС-50 для пального за майже 64,5 млн грн, хоча насправді вони коштували 39,3 млн грн. Оборонний бюджет України втратив понад 25 мільйонів гривень.

СБУ

Чиновнику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 8 років тюрми. Розслідування триває.