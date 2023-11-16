Reuters: Іран збільшив запаси збагаченого урану — його вистачить на три атомні бомби

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Wikipedia / Hossein Ostovar

Іран назбирав достатньо урану, збагаченого до 60%, щоб створити три атомні бомби.

Про це пише Reuters із посиланням на документи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Запаси урану, збагаченого до 60%, в Ірані зросли на 6,7 кг — до 128,3 кг з часу останнього звіту від 4 вересня. Це більш ніж утричі перевищує 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби при подальшому збагаченні урану до 90%.

«Це чимала кількість, особливо якщо ні для чого не використовувати її», — сказав виданню високопоставлений дипломат.

Темпи збагачення урану сповільнилися до приблизно 3 кг на місяць, хоча на початку цього року показник був на рівні 9 кг. За словами дипломатів, це результат непрямих переговорів зі США.

Наразі Іран — єдина країна, яка збагачує уран до такого високого рівня і при цьому заявляє, що не виробляє ядерної зброї. Крім цього, країна перешкоджає перевіркам МАГАТЕ.