Reuters: Іран збільшив запаси збагаченого урану — його вистачить на три атомні бомби
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Wikipedia / Hossein Ostovar
Іран назбирав достатньо урану, збагаченого до 60%, щоб створити три атомні бомби.
Про це пише Reuters із посиланням на документи Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).
Запаси урану, збагаченого до 60%, в Ірані зросли на 6,7 кг — до 128,3 кг з часу останнього звіту від 4 вересня. Це більш ніж утричі перевищує 42 кг, яких, за визначенням МАГАТЕ, теоретично достатньо для створення ядерної бомби при подальшому збагаченні урану до 90%.
«Це чимала кількість, особливо якщо ні для чого не використовувати її», — сказав виданню високопоставлений дипломат.
Темпи збагачення урану сповільнилися до приблизно 3 кг на місяць, хоча на початку цього року показник був на рівні 9 кг. За словами дипломатів, це результат непрямих переговорів зі США.
Наразі Іран — єдина країна, яка збагачує уран до такого високого рівня і при цьому заявляє, що не виробляє ядерної зброї. Крім цього, країна перешкоджає перевіркам МАГАТЕ.
- 10 квітня 2021 року на заводі в Ірані запустили нові центрифуги 164 IR-6 і 30 IR-5, які можуть швидше збагачувати уран. За запуском спостерігав президент Хасан Рухані. Він заявив, що ядерна програма Ірану має винятково мирну мету і не спрямована на створення зброї.
- У листопаді 2022 року Рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію, у якій зобовʼязала Іран співпрацювати з агентством у розслідуванні слідів урану, виявлених на трьох незаявлених обʼєктах.