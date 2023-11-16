Байден застеріг Ізраїль від окупації сектора Гази
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Джо Байден застеріг Ізраїль від окупації сектора Гази, адже єдиний спосіб врегулювати ізраїльсько-палестинський конфлікт — це створити дві окремі держави.
Про це пише Reuters.
«Я чітко дав зрозуміти Ізраїлю, що вважаю їхню окупацію Гази великою помилкою», — наголосив американський президент.
Крім того, Байден заявив, що робить «усе можливе», аби звільнити заручників ХАМАС у секторі Гази, проте не буде відправляти туди американських військових.
Байден наголосив, що терористичне угруповання ХАМАС вчинило «військовий злочин», розмістивши військовий штаб під лікарнею Аль-Шіфа. За його даними, Армія оборони Ізраїлю увійшла на територію лікарні «з обмеженою кількістю військ» та з вказівкою бути «неймовірно обережними».
- Анонімні американські чиновники стверджують, що Білий дім усе більше «розчаровується» тим, як Ізраїль веде війну проти бойовиків ХАМАС. Кількість загиблих серед цивільного населення зростає, а заклики США «залишаються без уваги».
- Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в секторі Гази на невизначений термін після закінчення війни з палестинським рухом ХАМАС. Він зазначив, що ЦАХАЛ залишатиметься в секторі Гази «стільки, скільки буде необхідно». США, своєю чергою, виступають за палестинське керівництво в секторі Гази.