У Нью-Йорку на аукціоні продали найдорожчу Ferrari

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Sotheby’s

У Нью-Йорку на аукціоні Sothebyʼs машину Ferrari 250 GTO 1962 року продали за $51,705 мільйона — це найбільша сума, яку коли-небудь віддавали на торгах за автомобілі Ferrari.

Хто саме придбав — невідомо. Цей екземпляр має номер шасі 3765 і є одним із 34 екземплярів, яких збудували з кузовом Tipo 1962 року. Ця машина є єдиною з цих 34, що брала участь у гонках команди Scuderia Ferrari.

Sotheby’s

Після кількох років змагань на материковій частині Італії та на Сицилії автомобіль продали й експортували у США наприкінці 1960-х. Відновлений та модифікований 250 GTO кілька разів змінював американських власників, перш ніж у 1985 році опинився в руках «відданого колекціонера» з Огайо.