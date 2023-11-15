Нацполіція: Росіянин із Нідерландів передавав до рф компоненти для дронів-камікадзе
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty
Національна поліція України ліквідувала канал, яким з Євросоюзу постачали росії компоненти для дронів-«камікадзе».
Під час слідства поліцейські отримали у справному стані два дрони, які росіяни використовують для обстрілів України — Shahed-136 і Mohajer-6. Їх розклали на компоненти та встановили виробників високотехнологічної продукції, блоків управління і мікросхем з Євросоюзу і США. Їх продукція, попри санкції, потрапляла в росію для виробництва ударних дронів.
Україна передала цю інформацію правоохоронцям в ЄС. Першими на це відгукнулись Нідерланди і почали міжнародну операцію «Дрейк». Під час операції зібрали докази щодо російського підприємця, яких постійно мешкає в Нідерландах і протягом останніх семи місяців в обхід санкцій постачає в рф мікросхеми для потреб армії.
Для того, щоб маскувати свою діяльність, чоловік використовував фіктивні фірми, зареєстровані на Мальдівах. Суд міста Роттердам уже виніс вирок — півтора року позбавлення волі та €200 тисяч штрафу.
- Ще в листопаді 2022 року Головне управління розвідки України повідомляло, що майже всі деталі Shahed — закордонні: зі США, Китаю, Німеччини та Японії. Це стало відомо після вивчення будови дрона. У ньому навіть знайшли й українську деталь — електрореле виробництва харківського заводу «Радіореле».
- Зараз у росії тривають роботи з будівництва заводу із виробництва безпілотників. Він буде в особливій економічній зоні «Алабуга». Завод може почати роботу на початку 2024 року. Британська газета The Guardian із посиланням на український звіт, який передали країнам G7, писала, що Київ нібито запропонував союзникам атакувати виробництва цих дронів-камікадзе у Сирії, Ірані та російській економічній зоні «Алабуга».