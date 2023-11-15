Нацполіція: Росіянин із Нідерландів передавав до рф компоненти для дронів-камікадзе

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Національна поліція України ліквідувала канал, яким з Євросоюзу постачали росії компоненти для дронів-«камікадзе».

Під час слідства поліцейські отримали у справному стані два дрони, які росіяни використовують для обстрілів України — Shahed-136 і Mohajer-6. Їх розклали на компоненти та встановили виробників високотехнологічної продукції, блоків управління і мікросхем з Євросоюзу і США. Їх продукція, попри санкції, потрапляла в росію для виробництва ударних дронів.

Україна передала цю інформацію правоохоронцям в ЄС. Першими на це відгукнулись Нідерланди і почали міжнародну операцію «Дрейк». Під час операції зібрали докази щодо російського підприємця, яких постійно мешкає в Нідерландах і протягом останніх семи місяців в обхід санкцій постачає в рф мікросхеми для потреб армії.

Для того, щоб маскувати свою діяльність, чоловік використовував фіктивні фірми, зареєстровані на Мальдівах. Суд міста Роттердам уже виніс вирок — півтора року позбавлення волі та €200 тисяч штрафу.