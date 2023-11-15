Американка з унікальною особливістю здоровʼя завагітніла у двох матках одночасно

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ABC

Американка Келсі Хетчер, яка має подвоєння матки, завагітніла одночасно в кожній з них. За словами лікарів, така варіація запліднення стається «один раз на мільйон випадків».

Про це пише ABC News.

Жінка вже перенесла три вагітності — під час кожної з них вона виношувала лише одну дитину в одній матці. Під час четвертої вагітності 32-річна Келсі Хетчер дізналася, що вагітна близнюками, кожен з яких перебуває в окремій матці.

ABC News / Twitter

Причиною унікального запліднення могло стати те, що в кожній матці відбулася окрема овуляція — тобто дві яйцеклітини спустилися фалопієвими трубами. Сперматозоїди піднялися вгору по кожній матці й окремо запліднили клітини.

Пологи Келсі очікуються 25 грудня. Медики припускають, що діти можуть народитися з різницею в кілька хвилин або кілька днів. Вони вважатимуться різнояйцевими близнюками.