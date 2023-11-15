На станції метро «Вокзальна» замаскували комуністичну символіку. Згодом її демонтують
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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пресслужба Київського метрополітена
На київській станції метро «Вокзальна» замаскували архітектурні елементи із зображенням більшовицьких вождів та комуністичної символіки.
Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену.
Комуністичну символіку збираються невдовзі демонтувати, а поки метрополітен отримує відповідний дозвіл — працівники КП прикрили цю символіку білими деревʼяними щитами. Демонтаж на «Вокзальній» займе більше часу, оскільки станція є обʼєктом культурної спадщини та охороняється державою.
Роботи проводять у межах декомунізації та дерусифікації.
- Минулого року на станції «Університет» закрили бюсти російських діячів культури та науки.
- 10 листопада 2023 року уряд дозволив демонтувати памʼятники російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу та іншим росіянам. Монументи вилучили з Державного реєстру нерухомих памʼяток культурної спадщини національного значення.