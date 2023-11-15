На станції метро «Вокзальна» замаскували комуністичну символіку. Згодом її демонтують

Новини

пресслужба Київського метрополітена

На київській станції метро «Вокзальна» замаскували архітектурні елементи із зображенням більшовицьких вождів та комуністичної символіки.

Про це повідомила пресслужба Київського метрополітену.

Комуністичну символіку збираються невдовзі демонтувати, а поки метрополітен отримує відповідний дозвіл — працівники КП прикрили цю символіку білими деревʼяними щитами. Демонтаж на «Вокзальній» займе більше часу, оскільки станція є обʼєктом культурної спадщини та охороняється державою.

Роботи проводять у межах декомунізації та дерусифікації.