Росія атакувала Запоріжжя трьома ракетами — один загиблий, семеро поранених

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Getty Images / «Бабель»

З 09:50 до 10:18 російські війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

За його словами, наразі відомо про одного загиблого чоловіка та сімох поранених.

Вибухова хвиля та уламки пошкодили будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч із місцем ударів.