Апеляційний суд визнав націоналізацію ПриватБанку правомірною

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Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність націоналізації ПриватБанку. Провадження у справі закрили.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку України.

У 2019 році Окружний адміністративний суд Києва визнав рішення органів влади, які були залучені до процесу націоналізації ПриватБанку, протиправними.

«Сьогодні, через 6 років, суд підтвердив неможливість повернення колишнім власникам ПриватБанку, на докапіталізацію якого держава витратила понад 155 мільярдів гривень. Також слід констатувати, що усі рішення державних органів щодо націоналізації ПриватБанку є чинними», — зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Нацбанку Віктор Григорчук.

Націоналізація ПриватБанку

ПриватБанк — найбільший комерційний банк в Україні — націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала банк на 155 мільярдів гривень. Раніше він належав бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. У грудні 2017 року ПриватБанк подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 мільярди, провівши низку незаконних операцій. Колишні власники банку заперечують його націоналізацію.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва розглянув справу за позовом Коломойського до Національного банку, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визнання незаконною націоналізації ПриватБанку. Тоді суд визнав протиправним рішення про націоналізацію ПриватБанку. У травні 2019 року Кабінет міністрів вирішив оскаржити рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконною націоналізації ПриватБанку. Тепер же апеляція скасувала це рішення.