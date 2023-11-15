Кабмін змінив ціни на комбіновані номери для авто

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Уряд змінив ціни на комбіновані номерні знаки для автомобілів. Водночас на номери з визначеними цифровими комбінаціями для мопедів, причепів та мотоциклів встановили єдину вартість — дві тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Охочим отримати комбіновані номерні знаки доведеться заплатити:

найдорожчими є автомобільні знаки 0001, 0007 та 7777 — 80 000 гривень,

одинакові цифри в номері (за винятком 6666 та 7777) — 50 000 гривень,

комбінації від 0002 до 0005, 0008, 0009 — 50 000 гривень,

послідовні пари однакових цифр в номері — 15 000 гривень,

послідовні цифри 0123 та 1234 — 15 000 гривень,

номер починається з двох нулів, а наступні цифри не однакові — 10 000 гривень.

Водночас через низький попит суттєво зменшили вартість номерів із цифрою «6»:

комбінація цифр 0006 та 6666 коштує 10 000 гривень,

номер із чотирьох цифр — двох послідовних пар однакових цифр, одна з яких 66 — 4 000 гривень,

номер із чотирьох цифр, три з яких 6 та розташовані підряд — 4 000 гривень.

Оновлена вартість номерних знаків зазначена без урахування ПДВ і стосується автомобілів та автобусів. Наявність вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС та їх вартість можна перевірити на відповідному сервісі.