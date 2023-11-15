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Кабмін змінив ціни на комбіновані номери для авто

Автор:
Олександра Опанасенко
Дата:

gettyimages.com

Уряд змінив ціни на комбіновані номерні знаки для автомобілів. Водночас на номери з визначеними цифровими комбінаціями для мопедів, причепів та мотоциклів встановили єдину вартість — дві тисячі гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Охочим отримати комбіновані номерні знаки доведеться заплатити:

Водночас через низький попит суттєво зменшили вартість номерів із цифрою «6»:

Оновлена вартість номерних знаків зазначена без урахування ПДВ і стосується автомобілів та автобусів. Наявність вільних номерних знаків у сервісних центрах МВС та їх вартість можна перевірити на відповідному сервісі.