Як живе Херсон за рік після звільнення. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 14 листопада

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«Бабель»

Великий матеріал про будні Херсону, який ЗСУ звільнили 11 листопада минулого року, вийшов на The Washington Post. Невдовзі після цього росіяни облишили сподівання отримати симпатії серед місцевого населення, пише видання. І хоча досі у своєму законодавстві вказують Херсон і всю правобережну Херсонщину як свою територію, почали обстрілювати місто й села над Дніпром. Росіяни щодоби випускають по місту десятки снарядів чи керованих авіабомб, і сліди руйнацій видно на багатьох вулицях. Однак життя в місті не зупинилося. Супермаркети й ресторани працюють і заповнені, дорослі грають на спортивних, а діти на дитячих майданчиках, у місті відбуваються заняття з йоги та поетичні вечори. Попри те, що зараз у місті лишається близько 20% від його довоєнного населення ― 73 тисячі людей.

Останнім часом, коли ЗСУ створили плацдарм на лівому березі Дніпра в районі села Кринки, російські обстріли стали інтенсивнішими. Окупанти гатять і по цілях, що вважають військовими, і по цивільних ― про це свідчить збільшення кількості поранених і вбитих через російські обстріли. Втім, українські війська відповідають тим же: кількість «виходів» на лівий берег теж стала відчутно більшою, запевняють WP місцеві.

Щоб перетнути Дніпро, українським військовим потрібно близько двадцяти хвилин, пише видання. Найнебезпечніше ― це сісти в човен і вилізти з нього на іншому березі, хоча й під час руху росіяни намагаються поцілити в бійців. Морські піхотинці перетинають річку в будь-який час доби, однак найактивніше роблять це вночі ― а росіяни намагаються вистежити їх за допомогою тепловізорів. Недосвідчених бійців на такі завдання не беруть, пише видання.

Тимчасом у Херсоні напрочуд швидко розбирають завали й ремонтують зруйновані окупантами обʼєкти інфраструктури. У цьому часто беруть участь місцеві мешканці. «Люди дуже обʼєднані. Думаю, ми тут незламні. У Херсоні залишилися люди з херсонською душею, ті, хто люблять його таким, яким він був. Це наше місто, і нам його відновлювати», ― сказала виданню Ірина Литвиненко, медсестра з місцевого реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю. Зараз там лишаються 13 дітей. Нещодавно будівля центру постраждала від російського обстрілу, але його працівники вже відновили все, що змогли.

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