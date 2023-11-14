Зеленський: Росіяни під Авдіївкою втрачають техніку і військових масштабніше, ніж під Бахмутом
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Telegram / Zelenskiy / Official
Росіяни зараз втрачають під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж під Бахмутом.
Про це 14 листопада у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
«Авдіївка, Купʼянськ, Бахмут. Також південні напрямки. Дуже інтенсивні російські штурми, особливо на Донеччині. У путіна зараз дуже цинічна і конкретна політична мета — показати на початку грудня хоч якийсь тактичний результат. Саме тоді він планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. [...] Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гіршою для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни», — зазначив Зеленський.
Також Зеленський відзначив військових 53 та 110 окремих механізованих бригад і артилеристів 55 бригади, які воюють на Авдіївському напрямку: «Цими днями вони дали Україні найкращі результати», — додав Зеленський.
- Авдіївка — місто за 13 кілометрів від Донецька. До великого вторгнення там жили майже 30 тисяч людей, зараз — трохи понад тисячу. 10 жовтня 2023 року росіяни розпочали наймасштабніші з лютого 2022-го атаки на місто. Вони намагаються взяти під контроль висоти, дорогу, що звʼязує Авдіївку з навколишнім світом, та оточити місто. За місяць штурму росіяни втратили близько десяти тисяч військових. Також за цей час Сили оборони знищили понад 100 російських танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.