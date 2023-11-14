Зеленський: Росіяни під Авдіївкою втрачають техніку і військових масштабніше, ніж під Бахмутом

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Росіяни зараз втрачають під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж під Бахмутом.

Про це 14 листопада у вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

«Авдіївка, Купʼянськ, Бахмут. Також південні напрямки. Дуже інтенсивні російські штурми, особливо на Донеччині. У путіна зараз дуже цинічна і конкретна політична мета — показати на початку грудня хоч якийсь тактичний результат. Саме тоді він планує оголосити про свої вибори. Росія вже втрачає під Авдіївкою і солдатів, і техніку швидше та масштабніше, ніж, зокрема, під Бахмутом. Витримувати цей їхній натиск надзвичайно складно. [...] Чим більше російської сили буде знищено зараз під Авдіївкою, тим гіршою для ворога буде загальна ситуація, загальний хід цієї війни», — зазначив Зеленський.

Також Зеленський відзначив військових 53 та 110 окремих механізованих бригад і артилеристів 55 бригади, які воюють на Авдіївському напрямку: «Цими днями вони дали Україні найкращі результати», — додав Зеленський.