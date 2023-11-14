Уряд подав у Раду два законопроєкти про роботу НАЗК та НАБУ. Це було умовою міжнародних партнерів

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Voevoda / Wikipedia

Кабінет міністрів погодив два важливих законопроєкти — про розширення штату Національного антикорупційного бюро України і зміни у закон про запобігання корупції відповідно до висновків Єврокомісії.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Перший документ пропонує збільшити граничну чисельність штату бюро з 700 до тисячі співробітників і керівного складу з 500 до 750 людей. Це має відбуватися поетапно за конкурсом.

Другий законопроєкт дозволяє НАЗК повторно перевіряти активи і майно чиновників, яке ті придбали до призначення на держпосаду.

Необхідність таких законів прописані у вимогах Єврокомісії щодо початку переговорів з Україною про вступ до ЄС. Тепер уряд має подати їх до парламенту, а нардепи — ухвалити.