Соцмереж Трампа Truth Social за два роки існування зазнала збитків на $73 млн
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Соцмережа Truth Social, яку Дональд Трамп запустив у 2022 році, від моменту створення принесла всього лиш $3,7 мільйона прибутку і зазнала $73 мільйони збитків.
Це перший випадок, коли внутрішні фінансові дані компанії, яка належить Trump Media & Technology Group (TMTG), стали публічними, передає Rolling Stone.
Це сталося завдяки злиттю TMTG та компанії Digital World Acquisition Corp — в оприлюднених документах йшлося, що у 2022 році Truth Social мала $1,4 млн чистого прибутку, але втратила $50 млн; за перші шість місяців цього року компанія заробила $2,3 млн, але втратила $23 млн.
Незалежна аудиторська фірма вказала, що фінансовий стан TMTG викликає великі сумніви щодо її здатності продовжувати свою діяльність. В документі також зазначено, що якщо TMTG не завершить злиття з DWAC, вона, можливо, буде змушена припинити свою діяльність.
- 21 жовтня 2021 року колишній президент США Дональд Трамп анонсував запуск власної соцмережі Truth Social. Вона запрацювала у 2022 році й належить компанії Трампа Trump Media & Technology Group. За її допомогою 45-й президент хотів боротися із засиллям найбільших технологічних компаній і великих соцмереж
- Акаунти Трампа після штурму Капітолія в січні 2021 року заблокували Facebook, Twitter, Google і Instagram. У Twitter Трампа забанили довічно, у Facebook до 2023 року. Трамп це назвав «цензурою» і «образою мільйонів людей». Тільки у Twitter він мав 88 мільйонів підписників. Після продажу Twitter Ілону Маску акаунт Трампа розблокували.