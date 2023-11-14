Соцмереж Трампа Truth Social за два роки існування зазнала збитків на $73 млн

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Соцмережа Truth Social, яку Дональд Трамп запустив у 2022 році, від моменту створення принесла всього лиш $3,7 мільйона прибутку і зазнала $73 мільйони збитків.

Це перший випадок, коли внутрішні фінансові дані компанії, яка належить Trump Media & Technology Group (TMTG), стали публічними, передає Rolling Stone.

Це сталося завдяки злиттю TMTG та компанії Digital World Acquisition Corp — в оприлюднених документах йшлося, що у 2022 році Truth Social мала $1,4 млн чистого прибутку, але втратила $50 млн; за перші шість місяців цього року компанія заробила $2,3 млн, але втратила $23 млн.

Незалежна аудиторська фірма вказала, що фінансовий стан TMTG викликає великі сумніви щодо її здатності продовжувати свою діяльність. В документі також зазначено, що якщо TMTG не завершить злиття з DWAC, вона, можливо, буде змушена припинити свою діяльність.