Комісія Міноборони доповіла про результати розслідування трагедії зі 128 бригадою
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Головна інспекція Міністерства оборони доповіла міністру Рустему Умєрову про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 бригаді.
Про це він написав 14 листопада у Facebook.
Зараз знають похвилинно, що і як відбулося, а також розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Командування дійсно зібрало бійців у дворі будинку, щоб нагородити, але ігнорувало всі правила маскування. Поруч запаркували понад десяток автомобілів.
У цей час у небі був російський безпілотник-розвідник — його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює російський дрон. Щойно зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал «ракетна небезпека». Рустем Умєров наголосив, що на місці нагородження не вжили жодних заходів безпеки. Слідство триває.
«Усі, хто винен у цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима», — додав Умєров.
- 3 листопада в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили «Іскандером» по бійцях 128 бригади. Це сталося під час шикування для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Бригада підтвердила загибель 19 військових. Справу розслідує ДБР, а міністр оборони Рустем Умєров доручив Головній інспекції МОУ провести повну перевірку за фактом трагедії. Командира Дмитра Лисюка відсторонили від посади на час розслідування.
- 128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває в складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, в районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного. 128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове та Пʼятихатки.