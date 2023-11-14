Жуків із геніталіями у формі відкривалки для пива назвали на честь компанії Carlsberg

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University of Copenhagen

Данські науковці виявили нові види жуків, що мають геніталії у формі відкривалки для пляшок. Комах назвали на честь пивоварної компанії Carlsberg — Loncovilius carlsbergi.

Про це повідомляє New Atlas.

Жук Loncovilius carlsbergi. University of Copenhagen

«Ми вважали очевидним присвятити цей вид Фонду Carlsberg, який багато років щедро підтримує незалежні дослідження», — сказав дослідник з Музею природознавства Данії Аслак Каппель Хансен.

Ці жуки завдовжки близько 1 см зустрічаються лише в Чилі та Аргентині. Дослідники поки не знають, чому цей жук, що живе на квітках, має такі геніталії. Імовірно, їхня унікальна форма приваблює самок.

Так виглядає пеніс Loncovilius carlsbergi. University of Copenhagen

Щоб підвищити обізнаність громадськості про комах, дослідники створили прототип відкривалки для пляшок із нержавіючої сталі, натхненний Loncovilius carlsbergi.

University of Copenhagen