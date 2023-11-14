Телескоп «Хаббл» показав нове фото далекої спіральної галактики

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ESA / NASA

Космічний телескоп «Хаблл» показав нове зображення спіральної галактики NGC 1385, яка розташована у сузірʼї Піч за 30 мільйонів світлових років від Землі.

Про це пише ESA (Європейське космічне агентство).

Спіральна галактика NGC 1385 має овальну форму й кілька галактичних рукавів, які дещо перемішані між собою. Її діаметр — 70 тисяч світлових років.

ESA / NASA

Цю галактику відкрив у листопаді 1784 року британський астроном німецького походження Вільям Гершел.

Телескоп «Хаббл» уже демонстрував фото галактики NGC 1385 раніше, але цього разу він використав інакші фільтри.

ESA / NASA

«У новому образі набагато більше рожево-червоних і темно-коричневих відтінків, тоді як у попередньому образі домінував холодний синій... Фільтри телескопа — це частини обладнання, які дозволяють світлу певної довжини хвилі потрапляти в телескоп під час збору даних», — пишуть в ESA.

Завдяки цьому астрономи можуть досліджувати дуже специфічні частини електромагнітного спектра.