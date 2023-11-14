Телескоп «Хаббл» показав нове фото далекої спіральної галактики
- Автор:
- Ліза Бровко
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ESA / NASA
Космічний телескоп «Хаблл» показав нове зображення спіральної галактики NGC 1385, яка розташована у сузірʼї Піч за 30 мільйонів світлових років від Землі.
Про це пише ESA (Європейське космічне агентство).
Спіральна галактика NGC 1385 має овальну форму й кілька галактичних рукавів, які дещо перемішані між собою. Її діаметр — 70 тисяч світлових років.
Цю галактику відкрив у листопаді 1784 року британський астроном німецького походження Вільям Гершел.
Телескоп «Хаббл» уже демонстрував фото галактики NGC 1385 раніше, але цього разу він використав інакші фільтри.
«У новому образі набагато більше рожево-червоних і темно-коричневих відтінків, тоді як у попередньому образі домінував холодний синій... Фільтри телескопа — це частини обладнання, які дозволяють світлу певної довжини хвилі потрапляти в телескоп під час збору даних», — пишуть в ESA.
Завдяки цьому астрономи можуть досліджувати дуже специфічні частини електромагнітного спектра.