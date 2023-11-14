Генштаб: Сили оборони знищили понад 900 окупантів за добу

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Минулої доби російська армія втратила приблизно 920 військових, 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 20 артилерійських систем і 15 безпілотників. Загалом на війні в Україні вже загинули 313 470 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Російські війська штурмовали поблизу Синьківки, Петропавлівки та Іванівки та Харківщині. Там Сили оборони відбили 7 атак.

У районі Надії, Новоєгорівки на Луганщині та Торського (Донецька область) відбиті 6 атак.

Сили оборони України продовжують штурмові дії на південь від Бахмуту. Вони відбили 15 атак на околицях Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Крім того, російська армія все ще намагається оточити Авдіївку — у цьому районі відбито 18 атак. А на околицях Марʼїнки та Новомихайлівки відбили 24 атаки.

У Запорізькій області Сили оборони продовжують наступати у напрямку Мелітополя, а також відбили 4 атаки в районі Роботиного.

Минулої доби українська авіація завдала 8 ударів по скупченнях російських військ та вразила зенітно-ракетну систему ворога.

Українські ракетні війська 6 разів вдарили по військах рф, їхнього озброєння та військової техніки, уразили 2 командні пости, 6 артилерійських систем, систему ППО та ще одну важливу ворожу ціль.