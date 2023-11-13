Матеуш Моравецький знову став премʼєр-міністром Польщі

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Президент Польщі Анджей Дуда 13 листопада офіційно призначив Матеуша Моравецького прем’єр-міністром. Таким чином він доручив йому створити новий уряд.

Під час церемонії в Президентському палаці Дуда заявив, що останні роки були добрими для Польщі, і переважну більшість зобовʼязань було виконано.

«Я ніколи не забуду цієї незвичайної роботи з вами та міністрами під час пандемії коронавірусу, у найважчі моменти, коли нам доводилося ухвалювати справді драматичні фінансові рішення про те, як розподіляти фінансові ресурси, щоб насамперед зберегти робочі місця й економіку. Здавалося, що держава ось-ось звалиться. Все це нам вдалося пережити завдяки майстерності й таланту, величезній силі духу», — сказав президент Дуда.

Протягом 14 днів після свого призначення премʼєр-міністр представляє Сейму програму діяльності уряду. Сейм виражає вотум довіри абсолютною більшістю голосів, якщо в залі не менше половини депутатів.