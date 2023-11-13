У секторі Гази на евакуацію ще чекають 129 громадян України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в ефірі «Суспільне. Спротив», що в секторі Гази за списками на евакуацію чекають 129 українських громадян. Найближчим часом відбудеться ще одна евакуація приблизно 100 людей.
«Наступна евакуація відбудеться за день-два, і ми вивеземо орієнтовно до 100 наших громадян. Рейс буде організований в одну з сусідніх країн. Нам треба швидко закінчувати евакуацію», — сказав посол.
Він додав, що кільком людям відмовили у виїзді через підозри, що вони могли співпрацювати з рухом ХАМАС, який веде війну проти Ізраїлю. Проте, як стверджує Корнійчук, це поодинокі випадки.
Також він розповів, що консульство досі отримує запити від громадян щодо можливості вивезти їх з півночі сектора на південь, але наразі їм можуть допомогти лише «інформаційно». Ізраїльські війська пропускають цивільних з півночі ексклаву лише одним коридором.
- Іноземців з Гази евакуйовують лише через пункт пропуску «Рафах», який веде до Єгипту. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 13 листопада повідомив «Бабелю», що із сектора вже вивезли 214 українців. Першу групу із 43 людей евакуювали 7 листопада, другу із 160 — 9 листопада, а третю із 11 людей — 10 листопада. Людей вивозять літаками до Румунії, а звідти везуть в Україну.
- Підконтрольна ХАМАС санітарна служба повідомляє, що від початку обстрілів та авіаударів у секторі Гази станом на 13 листопада загинули 11 240 людей. Понад 27 тисяч поранені. Останні дані щодо жертв серед громадян України — четверо загиблих, шість поранених і один зниклий безвісти.