У секторі Гази на евакуацію ще чекають 129 громадян України

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в ефірі «Суспільне. Спротив», що в секторі Гази за списками на евакуацію чекають 129 українських громадян. Найближчим часом відбудеться ще одна евакуація приблизно 100 людей.

«Наступна евакуація відбудеться за день-два, і ми вивеземо орієнтовно до 100 наших громадян. Рейс буде організований в одну з сусідніх країн. Нам треба швидко закінчувати евакуацію», — сказав посол.

Він додав, що кільком людям відмовили у виїзді через підозри, що вони могли співпрацювати з рухом ХАМАС, який веде війну проти Ізраїлю. Проте, як стверджує Корнійчук, це поодинокі випадки.

Також він розповів, що консульство досі отримує запити від громадян щодо можливості вивезти їх з півночі сектора на південь, але наразі їм можуть допомогти лише «інформаційно». Ізраїльські війська пропускають цивільних з півночі ексклаву лише одним коридором.