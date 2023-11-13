У Газі йдуть бої за дві головні лікарні міста. В облозі опинилися сотні пацієнтів

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Reuters

В оточеному місті Газа ізраїльські війська (ЦАХАЛ) ведуть бої з бійцями палестинського руху ХАМАС за головну лікарню міста Аль-Шифа — найбільший медичний комплекс в секторі Гази — та за другу за величиною лікарню Аль-Кудс.

Про це повідомляють Reuters і Al Jazeera.

Сили ЦАХАЛ підійшли з бронетехнікою до лікарень 13 листопада. Ізраїльська армія стверджує, що Аль-Шифа фактично є штаб-квартирою ХАМАС, під якою укріплена, розгалужена система тунелів. Також ЦАХАЛ стверджує, що і Аль-Кудс використовують терористи. Відомство опублікувало відео, на якому один із бойовиків стріляє в ізраїльських військових з гранатомета на виході з лікарні. Армія заявила, що вбила 21 терориста біля цієї лікарні.

ЦАХАЛ офіційно стверджує, що не бере в блокаду лікарні й намагається вивести звідти цивільних. За словами офіційного представника офісу премʼєр-міністра Ізраїлю Аріеля Гольдштейна, ХАМАС втратив контроль над Газою і заважає евакуювати мирне населення — щоб використовувати його як прикриття.

Медики лікарні Аль-Шифа кажуть Reuters протилежне. Вони стверджують, що лікарня в облозі, не вистачає палива для генераторів, немає світла — через це помирають пацієнти. За їхніми словами, за добу померли 32 людини, зокрема троє немовлят. Місцева влада каже, що в лікарні близько 650 пацієнтів.

CNN з посиланням на голову лікарні Мухаммада Абу Салмія пише, що недоношених дітей у лікарні завертають у фольгу та кладуть поряд із гарячою водою, намагаючись зберегти їм життя. Дітей довелося переносити з інкубаторів до іншої частини лікарні після того, як закінчилися запаси кисню.

У лікарні Аль-Кудс також є пацієнти. Їх намагаються евакуювати, але інтенсивні бої та обстріли цьому заважають.

Тим часом підконтрольна ХАМАС санітарна служба Гази повідомляє, що від початку обстрілів та авіаударів в секторі Гази вже загинули 11 240 людей. Офіційно палестинська сторона стверджує, що це тільки цивільні, проте в Ізраїлі припускають, що в цю статистику можуть включати й «хамасівців».