У Газі йдуть бої за дві головні лікарні міста. В облозі опинилися сотні пацієнтів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Reuters
В оточеному місті Газа ізраїльські війська (ЦАХАЛ) ведуть бої з бійцями палестинського руху ХАМАС за головну лікарню міста Аль-Шифа — найбільший медичний комплекс в секторі Гази — та за другу за величиною лікарню Аль-Кудс.
Про це повідомляють Reuters і Al Jazeera.
Сили ЦАХАЛ підійшли з бронетехнікою до лікарень 13 листопада. Ізраїльська армія стверджує, що Аль-Шифа фактично є штаб-квартирою ХАМАС, під якою укріплена, розгалужена система тунелів. Також ЦАХАЛ стверджує, що і Аль-Кудс використовують терористи. Відомство опублікувало відео, на якому один із бойовиків стріляє в ізраїльських військових з гранатомета на виході з лікарні. Армія заявила, що вбила 21 терориста біля цієї лікарні.
ЦАХАЛ офіційно стверджує, що не бере в блокаду лікарні й намагається вивести звідти цивільних. За словами офіційного представника офісу премʼєр-міністра Ізраїлю Аріеля Гольдштейна, ХАМАС втратив контроль над Газою і заважає евакуювати мирне населення — щоб використовувати його як прикриття.
Медики лікарні Аль-Шифа кажуть Reuters протилежне. Вони стверджують, що лікарня в облозі, не вистачає палива для генераторів, немає світла — через це помирають пацієнти. За їхніми словами, за добу померли 32 людини, зокрема троє немовлят. Місцева влада каже, що в лікарні близько 650 пацієнтів.
CNN з посиланням на голову лікарні Мухаммада Абу Салмія пише, що недоношених дітей у лікарні завертають у фольгу та кладуть поряд із гарячою водою, намагаючись зберегти їм життя. Дітей довелося переносити з інкубаторів до іншої частини лікарні після того, як закінчилися запаси кисню.
У лікарні Аль-Кудс також є пацієнти. Їх намагаються евакуювати, але інтенсивні бої та обстріли цьому заважають.
Тим часом підконтрольна ХАМАС санітарна служба Гази повідомляє, що від початку обстрілів та авіаударів в секторі Гази вже загинули 11 240 людей. Офіційно палестинська сторона стверджує, що це тільки цивільні, проте в Ізраїлі припускають, що в цю статистику можуть включати й «хамасівців».
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- Станом на 13 листопада сектор Гази розрізаний навпіл ізраїльською армією. На півночі тривають бої, місто Газа оточене. Там тривають жорстокі бої. ЦАХАЛ заявляє, що ХАМАС втратив контроль над Газою.
- Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу казав, що Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в секторі Гази на невизначений термін після закінчення війни з ХАМАС.