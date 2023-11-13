До України в грудні приїде комісія ЄС і покаже пропозиції щодо гарантій безпеки

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Reuters / «Бабель»

На початку грудня в Україну прибуде делегація Європейського Союзу, яка представить пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Про це 13 листопада в Брюсселі на пресконференції повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Укрінформ.

«На початку місяця я відправлю в Україну місію, щоб обговорити з українцями наші пропозиції. Я буду дуже радий, якщо зможу поїхати. Але в будь-якому разі заступник генерального секретаря з питань безпеки та оборони поїде до України і представить пропозиції, які держави-члени все ще обговорюють», — розповів Боррель.

Він наголосив, що Україна є пріоритетом для ЄС — «не буде ніякої втоми від наших зобовʼязань». «Я працюю над нашими майбутніми зобовʼязаннями у сфері безпеки, виконуючи завдання Європейської ради», — додав Боррель.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладання двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки. Наразі до «гарантій безпеки» приєдналися 30 країн.