Міноборони запускає з Lobby X проєкт рекрутингу до ЗСУ

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Reuters

Міністерство оборони розпочинає проєкт з рекрутингу до лав Збройних сил України за участю агенції Lobby X.

Як повідомляє пресслужба відомства, відповідний договір підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та голова Lobby X Владислав Грезєв.

Найближчим часом будуть підписані угоди з рекрутинговими компаніям, які добиратимуть кадри для армії. Міноборони вже веде переговори з низкою інших учасників ринку працевлаштування. Деталей і механізму роботи проєкту поки не розкрито, але вказано, що рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно. Потенційних учасників проєкту закликають звертатися на пошту rekrutyng@mil.ua.

«Армії потрібні люди різних професій — від гранатометників і мінометників до програмістів і кухарів. Співпраця з Міністерством оборони дозволить масштабувати ту роботу, яку ми проводили», — заявив Грезєв.