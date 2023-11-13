Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв отримав звання Героя України

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Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський нагородив лідера кримськотатарського народу та народного депутата Мустафу Джемілєва званням «Герой України».

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

Найвищу державну нагороду України Джемілєв отримав за становлення та розбудову незалежної України, а також за відстоювання прав кримськотатарського народу. Крім того, президент привітав Мустафу Джемілєва з 80-річним ювілеєм.

«Подякував за захист свободи України й кримськотатарського народу та відзначив званням Героя України. Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму», — написав Зеленський.

Джемілєв зазначив, що це нагородження має для нього величезну цінність, і додав, що має мрію повернутися до Криму та бути похованим на своїй землі.