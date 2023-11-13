Вагітні відтепер можуть самостійно обирати час декретної відпустки

Новини

Andrew Seaman / Unsplash

Вагітна жінка відтепер за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки. Для цього достатньо подати заяву лікареві, який веде вагітність.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України.

Якщо ж вагітна захоче й далі працювати, то під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності вона має подати заяву лікареві, який веде її вагітність, із зазначенням дати, з якої сформують медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН).

Якщо пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН сформують від дати пологів.

Як було раніше? Лікар з початком 30 тижня вагітності формував пацієнтці медичний висновок про тимчасову непрацездатність, і з цієї дати жінка мала йти у декретну відпустку.

Вагітна могла продовжити працювати за бажанням, але кількість днів відпустки зменшувалася пропорційно до кількості днів, які вона працює. Крім того, зменшувався і розмір допомоги у звʼязку з вагітністю та пологами, оскільки він був повʼязаний із фактичною тривалістю відпустки.