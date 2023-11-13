Премʼєра Португалії, який подав у відставку після підозри в корупції, прокуратура сплутала з іншим міністром

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Премʼєр-міністр Португалії Антоніу Кошта подав у відставку після того, як його запідозрили в корупції. Виявилося, що його сплутали з міністром економіки — Антоніу Коштою Сілвою.

Про це пише Euronews.

Португальська прокуратура неправильно розшифрувала записи прослуховування, які вказують на причетність премʼєр-міністра до корупційного скандалу.

Оголошуючи про свою відставку, Кошта заявляв, що не винний, але «гідність обовʼязків премʼєр-міністра несумісна з підозрою в будь-якому кримінальному діянні».

За кілька днів президент Португалії Марсел Ребел де Соза оголосив про розпуск парламенту. Нові вибори запланували на 10 березня.