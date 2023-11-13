Премʼєр Великої Британії звільнив міністра внутрішніх справ Суеллу Браверман. Її змінив Джеймс Клеверлі

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Reuters

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відправив у відставку міністра внутрішніх справ Суеллу Браверман. На посаді її змінив колишній голова МЗС Джеймс Клеверлі.

Про це повідомляє BBC.

Суелла Браверман. Reuters

Reuters

У статті в Times, опублікованій 9 листопада, Браверман розкритикувала масштабний марш на підтримку Палестини у Лондоні і назвала його «пропалестинським натовпом». Вона додала, що сцени протесту «тривожно нагадують» ті, які бачили в Північній Ірландії.

Браверман також зазначила, що поліція має «подвійні стандарти» у поводженні з протестувальниками. Пізніше зʼясувалося, що на Даунінг-стріт не погоджували статтю Браверман.