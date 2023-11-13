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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Вища кваліфікаційна комісія відновлює оцінювання суддів на відповідність займаній посаді.

Про це повідомили у пресслужбі Комісії.

Оцінювання мають пройти 1 884 судді місцевих та апеляційних судів з усієї України. Із них 109 розпочнуть цю процедуру зі складання іспиту, а на переважну більшість — 1 775 — чекає дослідження досьє та співбесіда.

До співбесід долучиться Громадська рада доброчесності, яка допоможе Комісії визначити, чи підходить суддя або кандидат на посаду. Для цього погодили перелік відповідних індикаторів.

Оцінювання суддів розпочнеться з роботи трьох колегій Комісії. У перший день заплановані співбесіди з девʼятьма суддями. Їх транслюватимуть наживо тут.