Вища кваліфікаційна комісія відновлює оцінювання суддів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Вища кваліфікаційна комісія відновлює оцінювання суддів на відповідність займаній посаді.
Про це повідомили у пресслужбі Комісії.
Оцінювання мають пройти 1 884 судді місцевих та апеляційних судів з усієї України. Із них 109 розпочнуть цю процедуру зі складання іспиту, а на переважну більшість — 1 775 — чекає дослідження досьє та співбесіда.
До співбесід долучиться Громадська рада доброчесності, яка допоможе Комісії визначити, чи підходить суддя або кандидат на посаду. Для цього погодили перелік відповідних індикаторів.
Оцінювання суддів розпочнеться з роботи трьох колегій Комісії. У перший день заплановані співбесіди з девʼятьма суддями. Їх транслюватимуть наживо тут.
- Вища кваліфікаційна комісія суддів — це орган, який відповідає за формування суддівського корпусу. ВККС проводить конкурс на суддів в усі суди України: перевіряє кандидатів і проводить іспити. У складі комісії шістнадцять членів — їх обирають або призначають зʼїзд суддів, представники юридичних вишів, адвокати, омбудсмен з прав людини та голова Державної судової адміністрації. Створення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів — це одна з вимог для початку переговорів про вступ України до ЄС.
- 1 червня 2023 року Вища рада правосуддя провела голосування за нових членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Призначили 16 нових членів — всього було 32 кандидати.