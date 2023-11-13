Республіканець Тім Скотт знявся з президентських перегонів у США

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EPA

Сенатор Тім Скотт, який змагався за висунення в президенти США від Республіканської партії, знявся з передвиборчих перегонів.

Про це повідомляє Associated Press.

Скотт оголосив про призупинення своєї кампанії в ефірі Sunday Night in America каналу Fox News лише за два місяці до початку голосування на передових партійних зборах Республіканської партії в Айові.

Скотт родом із Південної Кароліни і обіймає посаду сенатора з 2013 року. Він розпочав свою кампанію в травні. AP зазначає, що Скотт, зокрема, мав проблеми з рейтингами в опитуваннях, незважаючи на мільйони доларів, витрачені від його імені високопоставленими донорами.