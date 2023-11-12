У Великій Британії меню з «Титаніка» продали за £84 тисячі
- Автор:
- Анна Холоднова
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HENRY ALDRIDGE & SON LTD
У Великій Британії меню з «Титаніка» для пасажирів першого класу продали за £84 тисячі.
Про це повідомляє BBC.
На вечерю 11 квітня 1912 року подавали устриці, яловичину, ягня і качку.
Папір трохи постраждав від вологи. Текст частково стерся, зберігся прапор White Star Line.
Торги організувала компанія Henry Aldridge & Son у місті Девайзіс, графство Вілтшир. Серед інших предметів на аукціоні був кишеньковий швейцарський годинник, який належав пасажиру другого класу «Титаніка» Сінаю Кантору. Його продали за £97 тисяч.
Також продали палубну ковдру, яку, можливо, використовували під час порятунку пасажирів. За неї віддали £96 тисяч.
- У 1912 році найбільше на той час судно у світі зіткнулося з айсбергом під час свого першого рейсу із Саутгемптону до Нью-Йорка. Тоді загинули понад 1 500 людей. Нині «Титанік» лежить в Атлантичному океані на глибині 3 800 метрів.