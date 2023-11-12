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Ізраїль вперше продав за кордон систему протиракетної оборони «Праща Давида». Контракт на €317 мільйонів підписали з Фінляндією.

Цю протиракетну систему спільно розробили ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems й американська Raytheon для перехоплення ракет, зокрема крилатих і балістичних, середньої та великої дальності в діапазоні від 40 до 300 кілометрів. Система вважається однією з найдосконаліших у світі. Принаймні так заявляють виробники.