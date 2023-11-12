Ізраїль вперше продав за кордон систему протиракетної оборони «Праща Давида»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Ізраїль вперше продав за кордон систему протиракетної оборони «Праща Давида». Контракт на €317 мільйонів підписали з Фінляндією.
Цю протиракетну систему спільно розробили ізраїльська компанія Rafael Advanced Defense Systems й американська Raytheon для перехоплення ракет, зокрема крилатих і балістичних, середньої та великої дальності в діапазоні від 40 до 300 кілометрів. Система вважається однією з найдосконаліших у світі. Принаймні так заявляють виробники.
- У червні видання Ynet писало, що дві невідомі країни, одна з яких європейська, за підтримки США домовляються купити в Ізраїлю понад 200 танків Merkava II і III, що зберігаються на складах.
- Згодом видання Haaretz дізналося, що Ізраїль і Кіпр обговорюють продаж танків Merkava. За даними журналістів, говорили про такий варіант — Кіпр закупить в Ізраїлю танки Merkava, а потім відправить в Україну старіші танки радянського виробництва.
- Однак на початку листопада стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю вирішила створити новий резервний танковий батальйон під назвою «Оф Хол» («Фенікс»). Нове формування, імовірно, використовуватиме законсервовані танки Merkava Mark III, які раніше хотіли продати.