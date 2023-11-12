У Лондоні марш на підтримку Палестини зібрав 300 тисяч людей

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У столиці Великої Британії, Лондоні, 11 листопада пройшов масштабний марш на підтримку Палестини.

Як повідомляє ВВС, у ньому взяли участь 300 тисяч людей. Організатори кажуть про 800 тисяч учасників.

Це вже четверта і найбільша акція, яка пройшла в Лондоні на підтримку Палестини після 7 жовтня.

Поліція заарештувала 126 людей з числа тих, хто вийшов протистояти пропалестинському мітингу. Більшість із них затримали в районі Пімліко в центрі Лондона. Деякі протестувальники проти маршу штовхали поліцейських, що захищали пропалестинських активістів. У Службі столичної поліції повідомили, що в сутичках травмовані девʼять офіцерів.

Премʼєр-міністр країни Ріші Сунак засудив тих, хто нападав на поліцейських, і тих, хто скандував антисемітські гасла та підтримував палестинський рух ХАМАС.