Куртку Майкла Джексона з реклами Pepsi продали на аукціоні за понад $300 тисяч

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У Лондоні на аукціоні продали легендарну шкіряну куртку, яку Майкл Джексон носив у рекламі Pepsi, за $306 тисяч.

Про це повідомляє BBC.

Майкл Джексон вдягав цю куртку в 1984 році — у першому із серії рекламних роликів, що знімали для Pepsi. Ці рекламні ролики в основному запамʼяталися інцидентом, коли під час однієї зйомки волосся Джексона спалахнуло і співак отримав серйозні опіки. Але тоді на ньому була інша куртка.

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Куртка була одним з понад 20 предметів, які продали на аукціоні. Зокрема, це куртка, яку спочатку носив Джордж Майкл, перука, що належала Емі Вайнгаус, а також предмети, повʼязані з Девідом Боуї, Oasis та The Beatles.