За рік на деокупованій Херсонщині росія вбила 405 людей
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- Ліза Бровко
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Кирило Тимошенко / Telegram
Сьогодні рівно рік від дня визволення правобережжя Херсонщини від російських окупантів. Протягом цього року росія вбила там 405 людей, зокрема десятьох дітей.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.
Ще 1 705 людей, серед яких 72 дитини, отримали поранення.
За цей рік після деокупації правоохоронці зафіксували понад 18 тисяч кримінальних правопорушень проти миру, безпеки й міжнародного права. У цих справах засудили трьох людей, ще 62 повідомили про підозри. Було понад 1 500 випадків викрадення українців, з них росіяни досі утримують щонайменше 853 людини.
Щодо дітей, позбавлених батьківського піклування, то 1 026 із них зараз перебувають на окупованих територіях або в росії. Досі невідомо, де 140 дітей-сиріт. Водночас Україні вдалося повернути 146 дітей.
- Російські окупанти вночі 11 листопада обстріляли Чорнобаївку на Херсонщині з реактивних систем залпового вогню «Град». Чоловіка 72 років госпіталізували з переломами й множинними пораненнями. Уранці під обстрілом був Херсон. Пошкоджені будинки, авто, господарчі споруди.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.