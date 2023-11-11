Уночі окупанти атакували Одещину і Дніпропетровщину. Є руйнування

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Увечері 10 листопада російські окупанти завдали ракетних ударів по обʼєктах цивільної та припортової інфраструктури Одещини, пише Офіс генпрокурора.

Через удар по дачному кооперативу поранення отримали троє цивільних. Жінку 96 років із травмами різного ступеня важкості госпіталізували. Пошкоджені будинки, авто, господарчі споруди.

Прокурори документують наслідки. Вони розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

На Дніпропетровщині оборонці збили пʼять БпЛА в Павлоградському, Камʼянському, Дніпровському і Криворізькому районах, пише голова ОВА Сергій Лисак.

Однак ще два поцілили в будівлю, спричинивши пожежу. Є руйнування. Також росія обстріляла з важкої артилерії Марганецьку громаду.