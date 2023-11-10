Астронавти з МКС загубили в космосі сумку з інструментами. Її можна побачити в бінокль

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NASA

Астронавти NASA Жасмін Могбелі та Лорал ОʼГара 2 листопада загубили сумку з інструментами, коли виходили у відкритий космос з Міжнародної космічної станції (МКС). Зараз вона обертається навколо Землі.

Про це пише Space.

За даними EarthSky, загублена сумка трохи менш яскрава, ніж Уран. Її не вдасться побачити неозброєним оком, але можна спостерігати в бінокль.

NASA

Щоб побачити сумку, треба дізнатися, де перебуває МКС (NASA має застосунок для цього). Сумка має бути на дві-чотири хвилини попереду станції. Оскільки вона швидко опускається, то, імовірно, розпадеться — приблизно за 113 кілометрів від Землі.

Сумка вже отримала власну позначку в системі каталогізації Космічних сил США для штучних об’єктів на орбіті — 58229 / 1998–067WC.