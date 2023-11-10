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Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / Carlos Bezz

Канада 10 листопада запровадила нові санкції проти 9 людей і 6 компаній з росії. Усі вони задіяні в поширенні російської пропаганди.

Про це повідомили в МЗС країни.

До переліку обмежень потрапили:

У липні 2022 року Канада ввела санкції проти російського Роскомнагляду, а також низки російських медіа, зокрема «Першого каналу», НТВ, ВГТРК і каналів «Росія 1» і «Росія 24» та новинних агентств ТАСС, RT, Sputnik, Regnum.