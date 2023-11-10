Канада запровадила санкції проти російських пропагандистів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Getty Images / Carlos Bezz
Канада 10 листопада запровадила нові санкції проти 9 людей і 6 компаній з росії. Усі вони задіяні в поширенні російської пропаганди.
Про це повідомили в МЗС країни.
До переліку обмежень потрапили:
- канал РЕН-ТВ;
- онлайн-медіа Russia Beyond;
- Центр соціально-консервативної політики;
- Інститут держави та права Російської академії наук (РАН);
- газети «Известия»;
- «Парламентська газета».
У липні 2022 року Канада ввела санкції проти російського Роскомнагляду, а також низки російських медіа, зокрема «Першого каналу», НТВ, ВГТРК і каналів «Росія 1» і «Росія 24» та новинних агентств ТАСС, RT, Sputnik, Regnum.