Уряд дозволив демонтувати памʼятники Пушкіну, Щорсу і ще низці діячів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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РБК-Україна
Уряд дозволив демонтувати пам’ятники російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу та іншим росіянам. Монументи вилучили з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.
Про це повідомили у Міністерстві культури.
Йдеться про:
- пам’ятник Пушкіну на проспекті Берестейському;
- пам’ятник Щорсу на бульварі Шевченка;
- могилу генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;
- монітор «Железняков» по вул. Електриків;
- пам’ятник екіпажу бронепоїзда «Таращанець» у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.
Крім того, можна демонтувати пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.