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Уряд дозволив демонтувати памʼятники Пушкіну, Щорсу і ще низці діячів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

РБК-Україна

Уряд дозволив демонтувати пам’ятники російському письменнику Олександру Пушкіну, більшовицькому ватажку Миколі Щорсу та іншим росіянам. Монументи вилучили з Державного реєстру нерухомих пам’яток культурної спадщини національного значення.

Про це повідомили у Міністерстві культури.

Йдеться про:

Крім того, можна демонтувати пам’ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, «Україна – визволителям» в Ужгороді, Меморіальний комплекс «Борцям революції» в Луганську.