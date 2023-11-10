Валерій Залужний: Росіяни за місяць штурму Авдіївки втратили 10 тисяч військових

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Костянтин і Влада Ліберови / «Бабель»

Росіяни за місяць штурму Авдіївка Донецької області втратити близько десяти тисяч військових.

Про це 10 листопада повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Також за цей час Сили оборони знищили понад 100 російських танків, 250 інших бронемашин, близько півсотні артилерійських систем та 7 літаків Су-25.

Місцева мешканка Тамара прибирає опале листя біля свого зруйнованого будинку в Авдіївці, 26 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель»