У Повітряних силах заявили, що тривоги через зліт МіГ-31К тепер триватимуть довше
- Автор:
- Ліза Бровко
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Повітряні тривоги через зліт російських винищувачів МіГ-31К, які здатні нести ракети «Кинджал», тепер триватимуть довше, ніж раніше. Літаки виконують нові завдання.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в етері телемарафону.
Авіція росії почала виконувати завдання із дозаправки МіГ-31К у повітрі. Через це час перебування МіГу в повітрі збільшиться вдвічі — до трьох годин.
Раніше винищувачі злітали приблизно на 20 хвилин. Тоді росіяни відпрацьовували саме зльоти й посадки. Пізніше тривоги тривали близько 1,5 години — російські пілоти виконували навчальні польоти. Таку кількість часу росіяни літали без дозаправки, доки не відпрацюють паливо.
- 10 листопада повітряна тривога на всій території України тривала 3 години 37 хвилин через зліт МіГ-31К.