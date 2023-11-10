Розвідка оприлюднила відео нічної операції у Криму — уражені малі десантні кораблі
- Автор:
- Софія Телішевська
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Головне управління розвідки оприлюднило відео нічної операції на території тимчасово окупованого Криму. Бійці вразили два катери проєкту 11770 (клас «Серна»).
На суднах перебував екіпаж і була броньована техніка, зокрема БТР-82.
Ці катери росія активно використовувала під час окупації острова Зміїний, щоб перекидати військову техніку і десант.
Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси «Тор-м2» для мобільного прикриття свого угруповання на острові та в нашому Чорному морі.
Малий десантний корабель класу «Серна» має високу швидкість, може вміщати до 45 тонн вантажу і 92 озброєних десантників. Окупанти використовують ці катери для висадки передових груп морської піхоти або евакуації.