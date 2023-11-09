Білий дім: Ізраїль погодився на чотиригодинні перерви у боях на півночі сектора Гази
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Ізраїль погодився робити паузи в боях на півночі Гази на чотири години щодня, починаючи з 9 листопада.
Про це пише Reuters.
За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, ці паузи дозволять людям евакуюватися із зони бойових дій. Про них оголошуватимуть за три години до початку.
«Ізраїльтяни сказали нам, що протягом паузи в цих районах не буде жодних військових операцій і що цей процес починається сьогодні», — сказав Кірбі.
Ізраїль не використовує термін «припинення вогню», оскільки вважає, що для нього потрібно звільнити заручників, захоплених ХАМАС.
- Ізраїль проводить у секторі Гази військову операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань ХАМАС та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді внаслідок атаки джихадистів загинули 1 400 цивільних. ХАМАС захопив 241 заручника і вивіз їх до Гази, 40 ізраїльтян вважають зниклими безвісти. Санітарна служба Гази, що її контролює ХАМАС, заявляє про понад 10 500 загиблих.