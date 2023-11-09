Білий дім: Ізраїль погодився на чотиригодинні перерви у боях на півночі сектора Гази

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Reuters

Ізраїль погодився робити паузи в боях на півночі Гази на чотири години щодня, починаючи з 9 листопада.

Про це пише Reuters.

За словами речника Білого дому з питань національної безпеки Джона Кірбі, ці паузи дозволять людям евакуюватися із зони бойових дій. Про них оголошуватимуть за три години до початку.

«Ізраїльтяни сказали нам, що протягом паузи в цих районах не буде жодних військових операцій і що цей процес починається сьогодні», — сказав Кірбі.

Ізраїль не використовує термін «припинення вогню», оскільки вважає, що для нього потрібно звільнити заручників, захоплених ХАМАС.