В Україні заборонили 16 російських відеосервісів
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Unsplash
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оновила перелік заборонених сайтів — до нього потрапили ще 16 російських відеосервісів.
А саме:
- 24ТВ (24TV)
- Амедиатека (Amediateka)
- Baskino
- Filmix
- HD REZKA
- KINOGO
- Kinokrad
- Kinotochka
- KinoZapas
- Kion
- Viju
- ГидОнлайн
- Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV).
- Смотрёшка (Smotreshka).
- Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain).
- Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).
На цих сайтах використовується доменне імʼя з росії, а також мова інтерфейсу за замовчуванням — російська. Крім того, на відеосервісах є російська реклама. Відповідно до розділу ХІ Закону України «Про медіа», вони не можуть транслюватися в Україні.