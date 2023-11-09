В Україні заборонили 16 російських відеосервісів

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Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оновила перелік заборонених сайтів — до нього потрапили ще 16 російських відеосервісів.

А саме:

24ТВ (24TV)

Амедиатека (Amediateka)

Baskino

Filmix

HD REZKA

KINOGO

Kinokrad

Kinotochka

KinoZapas

Kion

Viju

ГидОнлайн

Лайм HD TV — бесплатное онлайн ТВ (Laim HD TV — besplatnoe onlain TV).

Смотрёшка (Smotreshka).

Триколор Кино и ТВ онлайн (Trikolor Kino i TV onlain).

Цифровое ТВ 20 каналов бесплатно (Tsifrovoe TV 20 kanalov besplatno).

На цих сайтах використовується доменне імʼя з росії, а також мова інтерфейсу за замовчуванням — російська. Крім того, на відеосервісах є російська реклама. Відповідно до розділу ХІ Закону України «Про медіа», вони не можуть транслюватися в Україні.