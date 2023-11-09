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В Україні заборонили 16 російських відеосервісів

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Unsplash

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення оновила перелік заборонених сайтів — до нього потрапили ще 16 російських відеосервісів.

А саме:

На цих сайтах використовується доменне імʼя з росії, а також мова інтерфейсу за замовчуванням — російська. Крім того, на відеосервісах є російська реклама. Відповідно до розділу ХІ Закону України «Про медіа», вони не можуть транслюватися в Україні.