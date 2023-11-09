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«Суспільне» оприлюднило список учасників нацвідбору на «Євробачення-2024»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Eurovision Song Contest

«Суспільне» оголосило список учасників національного відбору на «Євробачення-2024». У ньому — 20 виконавців, серед яких оберуть 10 фіналістів.

Фіналістів оберуть не пізніше 20 листопада. За результатами онлайн-голосування до фіналу потрапить ще один учасник.

До повного списку фіналістів увійшли:

Загалом організатори отримали 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти.
Фінал нацвідбору пройде в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.