«Суспільне» оприлюднило список учасників нацвідбору на «Євробачення-2024»
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Eurovision Song Contest
«Суспільне» оголосило список учасників національного відбору на «Євробачення-2024». У ньому — 20 виконавців, серед яких оберуть 10 фіналістів.
Фіналістів оберуть не пізніше 20 листопада. За результатами онлайн-голосування до фіналу потрапить ще один учасник.
До повного списку фіналістів увійшли:
- alyona alyona & Jerry Heil;
- ANKA;
- Carpetman;
- Drevo;
- INGRET;
- Julia Belei;
- KARYOTYPE;
- KRYLATA;
- MÉLOVIN;
- NAHABA;
- NAZVA;
- PARFENIUK;
- SHÉPA;
- SKYLERR;
- STASYA;
- SWOIIA;
- TESLENKO;
- YAGODY;
- YAKTAK;
- Ziferblat.
Загалом організатори отримали 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти.
Фінал нацвідбору пройде в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.
- 68-й Пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у травні 2024 року у шведському місті Мальме. Гранд-фінал проведуть на стадіоні «Мальме Арена» 11 травня. Півфінали, в одному з яких братиме участь і представник чи представниця від України, відбудуться 7 і 9 травня.