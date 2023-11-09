«Суспільне» оприлюднило список учасників нацвідбору на «Євробачення-2024»

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Eurovision Song Contest

«Суспільне» оголосило список учасників національного відбору на «Євробачення-2024». У ньому — 20 виконавців, серед яких оберуть 10 фіналістів.

Фіналістів оберуть не пізніше 20 листопада. За результатами онлайн-голосування до фіналу потрапить ще один учасник.

До повного списку фіналістів увійшли:

alyona alyona & Jerry Heil;

ANKA;

Carpetman;

Drevo;

INGRET;

Julia Belei;

KARYOTYPE;

KRYLATA;

MÉLOVIN;

NAHABA;

NAZVA;

PARFENIUK;

SHÉPA;

SKYLERR;

STASYA;

SWOIIA;

TESLENKO;

YAGODY;

YAKTAK;

Ziferblat.

Загалом організатори отримали 389 заявок від 288 виконавців, з них 222 — сольні артисти.

Фінал нацвідбору пройде в лютому 2024 року у форматі телевізійного концерту. Переможця або переможницю визначать за результатами голосування журі та глядачів. Склад журі фіналу українці оберуть шляхом онлайн-голосування.